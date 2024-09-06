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Erzincan'da yol süpürme aracı ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 06.09.2024 17:08
  • Giriş: 06.09.2024 17:08
  • Güncelleme: 06.09.2024 17:08
Kaynak: AA
Erzincan'da yol süpürme aracı ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Erzincan'da yol süpürme aracı ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

C.P'nin kullandığı, Erzincan Belediyesine ait yol süpürme aracı, Geçit Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Cemal Gürsel Kavşağı'nda, Yusuf Altan K. (14) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü Yusuf Altan K. ile motosikletteki T.U.B, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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