Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü,40 yaralı
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.
Dadaş firmasına ait Balıkesir-Erzurum seferini yapan yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolu Kızıldağ mevkisi Gemecik köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Hamdi Ç. hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.