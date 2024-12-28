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Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi

Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkisinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle şarampole devrildi.

Güncel
  • 28.12.2024 10:44
  • Giriş: 28.12.2024 10:44
  • Güncelleme: 28.12.2024 10:44
Kaynak: AA
Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi
Fotoğraf: AA

Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi, bölgeye çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkisinde bir yolcu otobüsü şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kazanın meydana geldiği kara yolunda, kar yağışı etkili oluyor.

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