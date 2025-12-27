Erzincan'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 3 yaralı

Erzincan'da bir yolcu otobüsünün Tır'a çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Marmaris'ten Van'a giden L.A. idaresindeki 16 ABN 493 plakalı yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi tüneller mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen, İran plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.