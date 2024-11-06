Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Erzincan'daki silah ticaretine yönelik operasyon kapsamında 4 zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 06.11.2024 13:16
  • Giriş: 06.11.2024 13:16
  • Güncelleme: 06.11.2024 13:16
Kaynak: AA
Erzincan'daki silah ticaretine yönelik operasyon kapsamında 4 zanlı tutuklandı

Erzincan'da silah ticareti ve nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ticareti ve nitelikli dolandırıcılık suçlarının önlenmesine yönelik dün yapılan operasyonda yakalanan 15 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.K, M.N, K.A. ile E.C. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BirGün'e Abone Ol