Erzincan- Dumanlı Tabiat Parkı'nda kış manzarası

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı, kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu.

Kent merkezine 70 kilometre uzaklıktaki Refahiye ilçesine bağlı Dumanlı Tabiat Parkı'nda kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler oluştu. Bölgede sıcaklık eksi 8 dereceye düşerken, oluşan buz sarkıtları manzaraya ayrı güzellik kattı. Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu park, Fatih Civan ve Emre Ekinci tarafından havadan dronla görüntülendi. Görüntülerde; deniz seviyesinden 2 bin metre yüksekte olan tabiat parkında, beyaz ile yeşilin birbirine karıştığı manzara yer aldı. (DHA)