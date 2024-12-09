Erzincan güne sisle uyandı

Erzincan güne sis, pus, kırağıyla uyandı. Soğuk hava nedeniyle araç camları buz tuttu.

Erzincan kent merkezinde sabah saatlerinde etkisini gösteren sis hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun sis sürücülere de zor anlar yaşattı. Yer yer etkisini arttıran sis ve pus nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Mesailerine gitmek için evinden çıkan Bayburtlular, olabildiğince dikkatli bir şekilde işyerlerine gitmeye çalıştı. Erzincan’ı örtüleyen sis uzun süre devam etti.

Soğuk havanında etkili olduğu kentte yol kenarındaki ağaçların dallarına kırağı düştü.

Gece saatlerinde hava sıcaklığın eksi 4 dereceye düştüğü Erzincan’da sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlarda buz mesaisi başladı.

Soğuktan araçlarının camları buz tutan vatandaşlar yaklaşık 15 dakika araçlarının ısınması ve araç camlarının buzunu temizlemekle uğraştı.