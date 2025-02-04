Erzincan için kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Erzincan için kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin yapmış olduğu son değerlendirmelere göre, 05 Şubat 2025 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Erzincan ve çevresinde kuvvetli kar yağışı (10-20 cm. kar örtüsü) etkili olacak. Kuvvetli kar yağışının 07.02.2025 Cuma sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji; olumsuz hava şartları nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara, görüş mesafesinde azalmalara, buzlanmaya, don olayına ve çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.