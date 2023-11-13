Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteorolojiden Erzincan için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre; Bölgede hava parçalı ve çok bulutlu geçecek, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesinin görülecek.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli (40-60 km/sa.) esecek.

Öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Erzurum ve Bayburt çevrelerinde rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa.) esmesi tahmin ediliyor.