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Erzincan - Köye inip, yiyecek arayan vaşak kamerada

Ajans Haberleri
  • 24.02.2025 10:36
  • Giriş: 24.02.2025 10:36
  • Güncelleme: 24.02.2025 10:36
Kaynak: DHA
Erzincan - Köye inip, yiyecek arayan vaşak kamerada

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde köye inip, yiyecek arayan vaşak, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kemaliye ilçesine bağlı Başpınar köyünde nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntülendi. Aç kaldığı için köye indiği düşünülen vaşak, bir süre köy içeresinde gezindikten sonra gözden kayboldu. Vaşağın yiyecek aradığı anlar cep telefonu ile görüntülenirken, köylüler ilk kez vaşak gördüklerini ve çok şaşırdıklarını söyledi.

Haber-Kamera: Erzincan, (DHA)

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