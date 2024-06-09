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Erzincan-Sivas karayolunda heyelan: 1 ölü, 2 yaralı

Sağanak ve dolu yağışının etkili olduğu Erzincan-Sivas karayolunun Sakaltutan mevkiinde heyelan meydana geldi. Yol çift şeritli olarak ulaşıma kapandı. Güzergahta meydana gelen trafik kazasında ise 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı.

Güncel
  • 09.06.2024 15:00
  • Giriş: 09.06.2024 15:00
  • Güncelleme: 09.06.2024 15:15
Kaynak: İHA
Erzincan-Sivas karayolunda heyelan: 1 ölü, 2 yaralı
Fotoğraf: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Erzincan’da sağanak ve dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Sağanak ve dolu yağışının etkili olduğu Erzincan- Sivas karayolunda kayan bir otomobil yoldan çıkarak kaza yaptı.

Kazada 32 yaşındaki Süreyya Aladağ hayatını kaybederken Mehmet Selim Aladağ ile Ömer Asaf Aladağ yaralandı.

Erzincan - Sivas kara yolunun 64. kilometresi Sakaltutan mevkiinde heyelan meydana geldi. 

Yol ulaşıma kapanırken uzunca araç kuyrukları oluştu.

İlgili ekipler yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaları sürdürüyorlar.

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