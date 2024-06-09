Erzincan-Sivas karayolunda heyelan: 1 ölü, 2 yaralı

Sağanak ve dolu yağışının etkili olduğu Erzincan-Sivas karayolunun Sakaltutan mevkiinde heyelan meydana geldi. Yol çift şeritli olarak ulaşıma kapandı. Güzergahta meydana gelen trafik kazasında ise 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı.

Güncel 09.06.2024 15:00 Giriş: 09.06.2024 15:00

Güncelleme: 09.06.2024 15:15 Kaynak: İHA

A- A A+

Fotoğraf: İHA