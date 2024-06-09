Erzincan-Sivas karayolunda heyelan: 1 ölü, 2 yaralı
Sağanak ve dolu yağışının etkili olduğu Erzincan-Sivas karayolunun Sakaltutan mevkiinde heyelan meydana geldi. Yol çift şeritli olarak ulaşıma kapandı. Güzergahta meydana gelen trafik kazasında ise 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Erzincan’da sağanak ve dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Sağanak ve dolu yağışının etkili olduğu Erzincan- Sivas karayolunda kayan bir otomobil yoldan çıkarak kaza yaptı.
Kazada 32 yaşındaki Süreyya Aladağ hayatını kaybederken Mehmet Selim Aladağ ile Ömer Asaf Aladağ yaralandı.
Erzincan - Sivas kara yolunun 64. kilometresi Sakaltutan mevkiinde heyelan meydana geldi.
Yol ulaşıma kapanırken uzunca araç kuyrukları oluştu.
İlgili ekipler yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaları sürdürüyorlar.