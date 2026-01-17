Erzincan ve Tunceli'de kar yağışı etkili oldu

ERZİNCAN/TUNCELİ (AA) - Erzincan ve Tunceli'de etkili olan kar yağışı çevreyi beyaza bürüdü.

Erzincan'da, gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Belediye ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için cadde ve sokaklarda kar temizliği yaparken, vatandaşlar da iş yerlerinin önünde ve arabaların üzerinde biriken karları kendi imkanlarıyla temizledi.

Yüksek kesimlerde de etkisini sürdüren kar nedeniyle Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında ulaşımın aksamaması için çalışma yürütülüyor.

İl Özel İdaresi, belediye ve karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

- Tunceli

Tunceli'de de aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Cadde ve sokakların beyaz örtüyle kaplandığı kentte, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Kentin bazı noktalarında kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı.