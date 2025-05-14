Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Erzincan’da ağıla giren kurtlar 15 kuzuyu telef etti

Ajans Haberleri
  • 14.05.2025 17:58
  • Giriş: 14.05.2025 17:58
  • Güncelleme: 14.05.2025 17:58
Kaynak: AA
Erzincan’da ağıla giren kurtlar 15 kuzuyu telef etti

ERZİNCAN (AA) - Erzincan’ın Tercan ilçesinde ağıla giren kurtlar, 15 kuzuyu telef etti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Hacıbayram köyü merasında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Fatih Kondu’ya ait ağılda bulunan küçükbaş hayvanlara kurtlar saldırdı.

Sürüdeki 15 küçükbaş hayvan telef olurken, 15’i yaralandı, 30'u ise kayboldu.

Telef olan hayvanlar, yapılan incelemenin ardından iş makinesi yardımıyla açılan çukura gömüldü.

Kaybolan hayvanları arama çalışmaları sürüyor.

BirGün'e Abone Ol