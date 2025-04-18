Erzincan’da araç sayısı 78 bin 669 oldu

Erzincan’da mart ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 78 bin 669 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Mart ayında Türkiye genelinde 195 bin 682 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %48,5’ini otomobil, %36,1’ini motosiklet, %9,7’sini kamyonet, %2,5’ini traktör, %1,9’unu kamyon, %0,8’ini minibüs, %0,4’ünü otobüs ve %0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %43,0 arttı

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %58,2, kamyonette %50,7, otomobilde %38,1, kamyonda %19,6, traktörde %8,7 artarken otobüste %25,2, minibüste %21,3 ve özel amaçlı taşıtta %13,0 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %13,7 azaldı

Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste %9,3, otomobilde %7,0 artarken traktörde %43,1, motosiklette %31,4, özel amaçlı taşıtta %29,4, kamyonda %9,2, otobüste %8,6 ve kamyonette %3,3 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 31 milyon 788 bin 619 oldu

Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %51,9’unu otomobil, %20,1’ini motosiklet, %14,9’unu kamyonet, %7,2’sini traktör, %3,2’sini kamyon, %1,7’sini minibüs, %0,7’sini otobüs ve %0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mart ayında 821 bin 238 adet taşıtın devri yapıldı

Mart ayında devri(1) yapılan taşıtların %67,6’sını otomobil, %14,6’sını kamyonet, %10,4’ünü motosiklet, %3,0’ını traktör, %2,0’ını kamyon, %1,7’sini minibüs, %0,5’ini otobüs ve %0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.