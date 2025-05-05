Erzincan’da arıcılar bal için endişeli

Kışın uzun sürmesi ve nisanda da soğukların devam etmesi nedeniyle Erzincan’da arı kolonileri, hava şartlarından olumsuz etkilenerek yeterli polen toplayamadı.

Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi, bu yıl bal üretiminde verim kaybı yaşanacağını kaydetti:

“Nisanda yaşanan aşırı soğuklardan dolayı arı kaybımız oldu. Baharda açan kayısı çiçeğinden arı hiç faydalanamadı. Soğuklar nedeniyle hem meyvemiz dondu hem de arılarımız perişan oldu. Verim kaybımız olacak ama ne kadar olur kestirmek zor.”