Erzincan’da bugün ve yarın yağmur bekleniyor

Erzincan’da bugün ve yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Pazartesi’den itibaren sıcak hava yeniden etkisini artıracak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Erzincan ve çevresi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Erzincan ve çevresinde zaman zaman kuvvetli (30-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.