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Erzincan’da çilek kilosu 150 liradan tezgâhta yerini aldı

Ajans Haberleri
  • 26.06.2025 11:38
  • Giriş: 26.06.2025 11:38
  • Güncelleme: 26.06.2025 11:38
Kaynak: İHA
Erzincan’da çilek kilosu 150 liradan tezgâhta yerini aldı

Erzincan’da hasadına başlanılan yaz meyvelerinden çilek kilosu 150 liradan tezgâhta satışa sunuluyor.
Son birkaç yıl içerisinde Merkeze bağlı Tatlısu köyünde çilek yetiştiriciliğinin başarılı sonuçlar vermesi, yılda 2 kez ürün alma imkanının olması, rakımı ve coğrafi şartlarına bağlı olarak hem kalite hem de aroma noktasında piyasanın taleplerine cevap veren ürün kalitesi ile Tatlısu köyünde yetiştirilen çilek satışa sunuldu.
Toprak hazırlığının yapılmasının ardından malçlama sistemi kullanılarak toprakla buluşan 100 binin üzerinde çilek fidesi meyve vermeye başladı. Hasadı yapılan çilek Erzincan merkezde tezgâhta 150 liradan satışa sunuldu.

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