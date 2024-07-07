Erzincan’da devrilen araçta sıkışan 4 kişiyi itfaiye kurtardı

Erzincan’da şarampole devrilen araçta 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

E.K’nın kullandığı 42 BDZ 86 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu kantarlar mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araç içeresinde sıkışan yaralıları yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtardı.

Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan S.K, A.K.(2) ve E.K.A (6) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.