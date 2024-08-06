Erzincan’da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Erzincan’da otomobilin devrilmesi sonucu 1’i çocuk, 4 kişi yaralandı.

Serhat M’nin kullandığı 60 ACM 644 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolu Avcılar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki H.M. (31), B.M. (26) ve M.A.M. (2) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.