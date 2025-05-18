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Erzincan’da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Ajans Haberleri
  • 18.05.2025 11:54
  • Giriş: 18.05.2025 11:54
  • Güncelleme: 18.05.2025 11:54
Kaynak: İHA
Erzincan’da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Erzincan’da, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Turgay Polat (35) idaresindeki 24 AL 846 plakalı traktör, Uluköy-Çağlayan kara yolunda seyir halindeyken yol kenarına devrildi.
Kazayı gören vatandaşlar, durumu polis, AFAD ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen sağlık görevlileri, traktörün altında kalan sürücünün öldüğünü belirledi.
Turgay Polat’ın cesedi, savcının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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