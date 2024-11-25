Erzincan’da eğitime kar engeli

Erzincan’da olumsuz hava şartları nedeniyle 26 Kasım Salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı Erzincan’da da etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Erzincan’da eğitim ve öğretime yarın ara verilecek.

Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım 2024 Salı günü eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları da aynı tarihte izinli sayılacaktır."