Erzincan’da feci kaza: 4 can kaybı

Erzincan’da meydana gelen feci kazada 1’i bebek 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 14. 45 sıralarında Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Ağrı’dan polis ve ailesini Ankara’ya götürmek için yola çıkan ticari araç ile yoldan çıkarak karşı şeride geçtiği tahmin edilen eşya yüklü tır çarpıştı.

TAKSİ HURDAYA DÖNDÜ

Kazada ticari taksi tamamen hurda yığınına dönerken araçta bulunan sürücü ve polisin ailesi olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. Araçta bulunan bebek de can verdi.

Tır sürücüsüyle birlikte toplam 2 kişi ağır yaralı olarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza mahallinde yaralı ile kopan bacağı sağlık ekipleri tarafından adeta zamanla yarışılarak hastaneye ulaştırıldı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Hastaneye kaldırılan 2 yaralının da hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ticari taksinin içerisinden AFAD ekiplerince çıkarılan cesetler hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.