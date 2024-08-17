Erzincan’da feci trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 11. 00 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu Ekecik köyü yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Ağrı’dan Konya’ya giden otomobil ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

2 otomobilinde hurdaya dönüştüğü kazada 3 kişi kaza mahallinde hayatını kaybetti. Yaralı 4 kişi ise olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.