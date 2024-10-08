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Erzincan’da güzlük hububat ekimleri yapılıyor

Erzincan Belediyesi tarafından, ziraat mühendislerinin kontrolünde uygulama tarlalarında güzlük hububat ekimleri yapılıyor.

Ajans Haberleri
  • 08.10.2024 23:55
  • Giriş: 08.10.2024 23:55
  • Güncelleme: 09.10.2024 00:28
Kaynak: İHA
Erzincan’da güzlük hububat ekimleri yapılıyor


Tarımsal ürünlerin yoğun olarak üretildiği Erzincan’da belediye tarafından, ziraat mühendislerinin kontrolünde uygulama tarlalarında güzlük hububat ekimleri yapılıyor.
Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ziraat mühendislerinin kontrolünde toplamda 600 dekar olan tarlalara, güzlük ekim olarak 230 dekarına arpa, 210 dekarına ise buğday ekimi yapıldı.

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