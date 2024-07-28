Erzincan’da hafif ticari araç traktörle çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Erzincan’da, hafif ticari aracın traktörle çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
İ.T. yönetimindeki 16 AJJ 097 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Erzurum kara yolu Tercan ilçesi Yaylacık köyü mevkisinde aynı istikamette seyreden Y.B. idaresindeki 24 DA 997 plakalı traktöre arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri kontrollerinde 3 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.