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Erzincan’da hava sıcaklığı eksi 22,2 derece ölçüldü

Erzincan’da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Gece en düşük hava sıcaklığı Otlukbeli ilçesinde eksi 22,2 derece olarak kaydedildi.

Yurt
  • 05.01.2025 18:03
  • Giriş: 05.01.2025 18:03
  • Güncelleme: 05.01.2025 18:06
Kaynak: iHA
Erzincan’da hava sıcaklığı eksi 22,2 derece ölçüldü
FOTOĞRAF: İHA

Erzincan ve çevresinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçiyor. Buzlanma ve don olayı ile gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde Erzincan’ın en soğuk yerleşim yeri eksi 22, 2 derece ile Otlukbeli oldu.

Sıfırın altında olmak üzere; Çayırlı’da 22,1, Tercan’ın Kargın Beldesinde 19,8, Üzümlü’de 9, Erzincan merkeze bağlı Dereyurt köyünde 8,9, Yıldırım Akbulut Havalimanında 8,8 ve Erzincan merkezde 8,2 derece olarak kaydedildi.

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