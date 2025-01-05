Erzincan’da hava sıcaklığı eksi 22,2 derece ölçüldü

Erzincan ve çevresinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçiyor. Buzlanma ve don olayı ile gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde Erzincan’ın en soğuk yerleşim yeri eksi 22, 2 derece ile Otlukbeli oldu.

Sıfırın altında olmak üzere; Çayırlı’da 22,1, Tercan’ın Kargın Beldesinde 19,8, Üzümlü’de 9, Erzincan merkeze bağlı Dereyurt köyünde 8,9, Yıldırım Akbulut Havalimanında 8,8 ve Erzincan merkezde 8,2 derece olarak kaydedildi.