Erzincan’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan’ın Fatih Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan 24 DL 826 plakalı otomobil ile 24 ACA 659 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.