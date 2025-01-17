Erzincan’da insan kaçakçılığı iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

Erzincan'da 4 düzensiz göçmenin yakalanmasıyla ilgili 4 insan kaçakçısı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda şüphelendikleri bir aracı durduran ekipler, yaptıkları kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.P, C.Ç, E.D ve A.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.