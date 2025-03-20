Erzincan’da kar ve tipiden 520 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzincan’ın merkez ve yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından 520 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği 92 kişilik bir ekiple, 14 greyder, 3 dozer, 10 loader, 7 beko loader ve 4 bıçaklı kamyon ile kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, yağışların Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.