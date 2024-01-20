Erzincan’da kar yağışı bekleniyor

Erzincan’da karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinde bu gece saatlerinden itibaren görülecek yağışların, Erzincan’ın güney ve batı, kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Genellikle yağmur, 1200 m üzeri rakımlı kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması tahmin edilen kuvvetli yağışlara bağlı olarak meydana gelebilecek sel, su baskını ile kar yağışı beklenen yerlerde ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.