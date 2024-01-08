Erzincan’da kartal drone avladı

Erzincan’da gökyüzünde uçan kartal, havadaki insansız hava aracı drone’ye saldırarak düşürdü.



Meriç Yeter isimli vatandaş Erzincan’da Munzur Dağlarında bulunan dağ keçilerini drone ile görüntüledi.

Yeter, karlı ve kayalık alanda dağ keçilerini drone ile görüntülerken bu sırada uzak mesafeden kadrajda bir kartal belirdi. Hızla gelen kartal bir anda havadaki droneyi avladı.

Kartalın pervanesini parçaladığı drone, irtifa kaybederek yere düştü.

Birkaç gün süren aramalara rağmen drone bulunamadı.