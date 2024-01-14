Erzincan’da mobilya yüklü tır alev alev yandı

Erzincan’da mobilya malzemeleri yüklü tır alev alev yandı.

Olay, Sivas-Erzincan karayolu üniversite kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan’dan Erzurum istikametine seyir eden mobilya malzemeleri yüklü Bekir Büyükbektaş idaresindeki 55 JH 321 plakalı tırda elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı.

Tırın dikiz aynasından yangını fark eden sürücü, aracı durdurarak kendini dışarı attı. Patlamalar meydana gelirken, yangın tırı tamamen sardı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. 3 itfaiye aracının yangına müdahalesi sırasında Sivas-Erzincan karayolu trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldı. İtfaiyenin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi ile yangın söndürülürken, tır kullanılamaz hale geldi.

Tır sürücüsü Bekir Büyükbektaş, kantardan çıktıktan kısa süre sonra seyir halindeyken dikiz aynasından yangını fark ederek kendini kurtardığını söyledi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.