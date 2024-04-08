Erzincan’da Ramazan Bayramının birinci günü tüm fırınlar kapalı

Türkiye’nin birçok ilinde Ramazan Bayramının birinci günü nöbetçi fırınlar çalışacak, Erzincan’da ise birinci gün tüm fırınlar kapalı olacak.

Erzincan’da Ramazan Bayramının ikinci ve üçüncü günü hizmet verecek nöbetçi fırınların listesi, Erzincan Belediyesi tarafından açıklandı.

Erzincan Belediyesi Basın Bürosundan yapılan bilgilendirmeye göre, Erzincan’da Ramazan Bayramının birinci günü tüm fırınlar kapalı olacak.

İkinci gün de ise; Çorlu Ekmek Fırını, Gümüşhane Ekmek Fırını, Ertuş 1 Ekmek Fırını, Can Mercan Ekmek Fırını, Ulalar Ekmek Fırını, Karadeniz Ekmek Fırını, Geçit Ekmek Fırını, Mevlana Ekmek Fırını, İlk Yıldız Ekmek Fırını, Toklu Ekmek Fırını, Bozoğlu Ekmek Fırını, Gül Ekmek Fırını, Erhan Ekmek Fırını, Artizan Fırını açık olacak.

Üçüncü gün de; Er Mercan Ekmek Fırını, Yıldız Ekmek Fırını, Sevcan Ekmek Fırını, Ertuş 2 Ekmek Fırını, Merkez Ekmek Fırını, Çötenoğlu Ekmek Fırını, Osmanlı Fırını, Kök Ekmek Fırını, Eğinlioğlu Ekmek Fırını, İkizler Fırını, Yıldız 1 Ekmek Fırını, Mis Ekmek Fırını, Bizim Ekmek Fırını açık olacak.