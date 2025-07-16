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Erzincan’da sağanak yağış bekleniyor

Ajans Haberleri
  • 16.07.2025 10:27
  • Giriş: 16.07.2025 10:27
  • Güncelleme: 16.07.2025 10:27
Kaynak: İHA
Erzincan’da sağanak yağış bekleniyor

Meteorolojiden Erzincan için sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Yağışların yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Yağışların Erzincan ve çevresinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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