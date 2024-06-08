Erzincan’da sahte alkol üretimi yapan 4 kişi yakalandı

Erzincan’da ülke ekonomisine zarar veren ve halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen sahte alkol üretimi yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; kaçak-sahte alkollü içki ve yasadışı alkollü içki imalatında kullanılan başta etil alkol olmak üzere ürünlerin ticaretinin engellenmesi ve toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla ülke ekonomisine zarar veren ve halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen kaçakçılık suçlarının önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar neticesinde; M.D., A.A., A.P., ve T.P., isimli şahıslar M.D.’ye ait iş yerinde sahte alkollü içki imal ettiği sırada suçüstü yakalandı.

Şahıslara ait işyerinde ve araçlarında yapılan aramada; 35 litre etil alkol, 24 litre satışa hazır el yapımı viski, içki yapımında kullanılan 3 adet aroma şişesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlerin adli makamlarca yürütülmekte olduğu kaydedildi.