Erzincan’da şaşırtan olay: Civcivleri yiyen tilki değil kirpi çıktı

Erzincan’da Samet Polat’ın bahçesinde beslediği civcivlerin kaybolma nedeni şaşırttı. Tilkilerden şüphelenen Polat, civcivleri bir kirpinin yediğini fark etti.

Erzincan’da Samet Polat isimli vatandaş, bahçesinde beslediği civcivlerin aniden ortadan kaybolması üzerine tilkilerden şüphelendi. Ancak gerçek kısa süre içinde ortaya çıktı. Polat’a ait civcivlerin, sanılanın aksine bir kirpi tarafından yendiği anlaşıldı.

Polat, civcivlerinin yendiği anlara ilişkin görüntüleri kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde kirpinin civcivleri yediği anlar yer alırken, Polat’ın kirpi ile diyaloğu beğeni topladı.