Erzincan’da termometreler 39 dereceyi gördü; sokaklar boş kaldı

Erzincan merkezde yazın etkisi iyice hissedilirken, sıcaklık 39 dereceye kadar yükseldi. Uzmanlar, özellikle risk grubundakilerin mecbur kalmadıkça 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmaması gerektiğini vurguladı.

Yurt genelinde etkili olan kavurucu sıcaklar, Erzincan merkez ve ilçelerinde de kendini gösterdi. Özellikle öğle saatlerinde termometreler 39 dereceye kadar çıktı. Araç içerisinde ise termometreler 45 dereceyi gösterdi

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, serinlemek için gölgelik alanlara ve klimalı mekânlara yöneldi. İl merkezinde öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda sakinlik gözlemlenirken, esnaflar şemsiye ile korunmaya çalışıyor. Özellikle parklarda ağaç gölgelerinde yoğunluk yaşandı.

Uzmanlardan "dışarı çıkmayın" uyarısı

Yetkililer, yüksek sıcaklığın yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için risk oluşturabileceğine dikkat çekti. Vatandaşlara, 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneşe çıkmamaları ve bol sıvı tüketmeleri önerildi.