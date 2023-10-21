Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü

Erzincan’da şehirlerarası otobüs terminali kavşağında karşıdan karşıya geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Kaza, Erzincan-Erzurum kara yolu Erzincan şehirlerarası otobüs terminali kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, T.İ. idaresindeki 24 UC 400 plakalı araç seyir halindeyken yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ednan Ertuç’a (72), çarptı. Ağır yaralanan Ertuç, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ertuç hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.