Erzincan’da trafik kazası: 2 yaralı
Kaynak: İHA
Erzincan’da özel halk otobüsü ile iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Erzincan merkez Fatih Mahallesi, Hacı Bektaşi Veli Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü ile otomobil kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan halk otobüsü kaldırıma çıkarak park halindeki başka bir otomobil ile ağaçlara çarparak durabildi.
Kazada otobüsteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.