Erzincan’da trafik kazası: 3 yaralı
Kaynak: İHA
Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Erzincan merkez Yeni Mahalle 310 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otomobil ile otomobil yol üzerinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan araçlarda 3 kişi yaralandı.
Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.