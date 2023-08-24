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Erzincan’da trafik kazası: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 24.08.2023 11:36
  • Giriş: 24.08.2023 11:36
  • Güncelleme: 24.08.2023 11:36
Kaynak: İHA
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Erzincan’da trafik kazası: 3 yaralı

Erzincan’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan merkez Yeni Mahalle 310 sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, otomobil ile otomobil yol üzerinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan araçlarda 3 kişi yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. 

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