Erzincan’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu suçlarının önlenmesi kapsamında Erzincan’ın Çayırlı ilçesi mülki sınırları içerisinde 6 ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 180 kök kenevir bitkisi, 7 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adliyede uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.