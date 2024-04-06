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Erzincan’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 06.04.2024 09:29
  • Giriş: 06.04.2024 09:29
  • Güncelleme: 06.04.2024 09:30
Kaynak: İHA
Erzincan’da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu suçlarının önlenmesi kapsamında Erzincan’ın Çayırlı ilçesi mülki sınırları içerisinde 6 ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 180 kök kenevir bitkisi, 7 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adliyede uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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