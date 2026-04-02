Erzincan’da yangın: İşçilerin konteynerleri kullanılamaz hale geldi
Kaynak: AA
Erzincan’da inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Başbağlar Mahallesi Milli Egemenlik Bulvarı'nda işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Konteynerleri saran alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, işçi konteynerleri kullanılamaz hale geldi.