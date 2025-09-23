Erzincan’da yol kenarına devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
ERZİNCAN (AA) - Erzincan’da yol kenarına devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yusuf B’nin kullandığı 35 BOR 259 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Erzurum kara yolunun Tercan ilçesi Körtünel mevkisinde yol kenarına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Yusuf B. ile araçtaki İ.B. ve Z.B ambulansla Tercan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.