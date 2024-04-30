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Erzincan’da yoldan çıkan otomobil Fırat Nehrine uçtu

Erzincan-Kemah yolunda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil Fırat Nehrine uçtu. Kazada sürücü son anda kendini dışarı atarak nehirde boğulmaktan kurtuldu.

Ajans Haberleri
  • 30.04.2024 21:51
  • Giriş: 30.04.2024 21:51
  • Güncelleme: 30.04.2024 21:51
Kaynak: İHA
Erzincan’da yoldan çıkan otomobil Fırat Nehrine uçtu


Kaza, bugün saat 16. 00 sıralarında Erzincan - Kemah yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kemah’tan Erzincan istikametine seyir halindeki Opel Astra marka otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampolden Fırat Nehrine uçtu. Sürücü son anda araçtan atlayarak kendini kurtardı.
Eriyen kar sularıyla birlikte debisi artan Fırat Nehri’nde bir süre sonra otomobil sürüklenerek gözden kayboldu. Otomobilin bulunması için arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

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