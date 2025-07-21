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Erzincan’da yoldan çıkıp takla atan hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 21.07.2025 11:41
  • Giriş: 21.07.2025 11:41
  • Güncelleme: 21.07.2025 11:42
Kaynak: AA
Erzincan’da yoldan çıkıp takla atan hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yoldan çıkıp takla atan hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Hüseyin T'nin (25) kullandığı 33 ED 201 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Sivas kara yolunun Kova köyü mevkisinde yoldan çıkarak takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralan sürücü ile E.T (32), Z.T. (30), Ç.T. (9), K.T. (10) ve H.T. (17) ambulansla Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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