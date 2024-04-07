Erzincan’da yollarda bayram tedbirleri arttı

Erzincan’da trafik polisleri bayram tedbirleri kapsamında denetimlerini artırırken; yaşam tüneline alınan şoförlere meydana gelen kazaların görüntüleri izlettiriliyor.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri; yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla trafik denetimlerini artırdı.

Tedbirler kapsamında muhtemel trafik kazaları ve can kayıplarının önlenmesi amacıyla denetimlerini sürdüren ekipler, radar ve dron denetimleri de yapıyor. Sivas istikametinden Erzincan’a giriş noktasında çevirdikleri araç sürücülerini ve ailelerini yaşam tüneline alan ekipler, KGYS kameralarına yansıyan ve kural ihlalinden kaynaklı trafik kazaları izlettirerek bilgilendirme yaptı.