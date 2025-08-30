Erzincan’da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Erzincan’da hafif ticari araç ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sarıgöl Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.T.E. idaresindeki 24 AK 033 plakalı hafif ticari araç ile K.A.Y. yönetimindeki 24 AAY 954 plakalı otomobil ve E. A’nın kullandığı 16 E 4066 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan ikisi savruldu. Araçlarda sıkışan yaralılar AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Kazada A.T.E. (19), F.A. (54), K.A.Y. (19), M.E.P. (18) ve E.A. (23) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.