Erzincan’daki meralar iktidarın hedefinde

Haber Merkezi

CHP Bursa Milletvekili ve Orhan Sarıbal, Erzincan Merkez’deki Cemal Gürsel Mahallesi sınırları içinde bulunan 600 dönüm mera arazisinin Valilik talimatı ile mera vasfının kaldırılmasına ilişkin bir soru önergesi verdi. Sarıbal, Tarım Bakanı Orhan Yumaklı‘ya sürecin şeffaflığına ve hayvancılık üzerindeki etkilerine dair sorular yöneltti.

Orhan Sarıbal, önergesinde Valilikçe “toplu sera bölgesi projesi” yapılmak üzere mera vasfı kaldırılan alanla ilgili şu soruları yöneltti:

• Meraların sera olarak yeniden düzenlenmesi hangi tarihte, hangi gerekçe ve hangi kurumun talebi ile gerçekleşmiştir?

• Meraları kullanan besiciler bu süreçte bilgilendirilmiş ve sürece dahil edilmiş midir?

• Bu merada otlayan en az bin beş yüz küçükbaş ve elli büyükbaş hayvan olduğu bilgisi doğru mudur?

• Mera vasfının kaldırılması sürecinde gerekli raporlama yapılmış mıdır?

• Mera vasfı kaldırılan alanın yüzölçümü nedir ve ne kadarı sera projesi için ayrılmıştır?

• Pay edilen arazilerde yürütülen projenin tarafları kimlerdir ve ihale süreçleri hangi kurum tarafından yürütülmüştür?

• Sera kurulumu işinin Valiliğin yakınları tarafından yapıldığı bilgisi doğru mudur?

• Belediyeye tahsis edilmiş meralar ile ilgili tasarruf ne olmuştur?