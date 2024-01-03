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Erzincan’daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 03.01.2024 10:36
  • Giriş: 03.01.2024 10:36
  • Güncelleme: 03.01.2024 10:36
Kaynak: İHA
Erzincan’daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Erzincan’da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 72,44 gram metamfetamin ele geçirilirken 3 kişi tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; şüpheli N.U., E.C. ve B.E.’nin bulunduğu ticari takside 4 parça halinde 2,15 gram metamfetamin ele geçirildi. Daha sonra şahısların ikametinde yapılan aramada, 16 parça halinde daralı ağırlığı 70,29 gram metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 

Ekipler tarafından yakalanan 3 şüpheli Türk Ceza Kanunu 188 inci maddesi “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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