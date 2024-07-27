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Erzincan’ın Tercan ilçesinde trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 27.07.2024 22:20
  • Giriş: 27.07.2024 22:20
  • Güncelleme: 27.07.2024 22:21
Kaynak: İHA
Erzincan’ın Tercan ilçesinde trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı


Alınan ilk bilgiye, kaza bugün gece saatlerinde Erzincan - Erzurum kara yolu, Tercan ilçesi Yaylacık mevkiinde meydana geldi.
Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza mahalline Erzincan merkez de olmak üzere çok sayıda ilgili ekip sevk edildi.

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